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        Başkan Türkel: "Cumhuriyet'i gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarmalıyız"

        Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, "Atatürk'ü Anma Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen anma programında yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet'i gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarmalıyız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Başkan Türkel: "Cumhuriyet'i gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarmalıyız"

        Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, "Atatürk’ü Anma Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen anma programında yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet’i gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarmalıyız" dedi.

        Atatürk’ü Anma Haftası kapsamında "Beni Hatırlayınız" adlı program düzenlendi. Ata Sahne Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programda sanatçı Pınar Ayhan, Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi ve hayatından önemli anekdotlar paylaştı. Tarihi fotoğraflar ve gazeteler eşliğinde Atatürk’ün yaşamından kesitler anlatan Ayhan, şarkı ve türküleriyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Programda sanatçının seslendirdiği marşlara vatandaşlar da hep bir ağızdan eşlik etti. Büyük beğeni toplayan Pınar Ayhan, gecenin sonunda izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

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        "Cumhuriyet’i gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarmalıyız"

        Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, programda yaptığı konuşmada, "Atatürk’ü anmak yalnızca özlem duygusunu paylaşmak değildir. Onu anmak fikirlerine sahip çıkmak, mücadelesini unutmamak ve bizlere bıraktığı Cumhuriyet’i aynı kararlılıkla geleceğe taşımaktır. Çünkü Atatürk bizlere, yalnızca bağımsız bir ülke değil; aklın, bilimin, özgür düşüncenin ve çağdaşlaşmanın rehberliğinde yol alacağımız aydınlık bir gelecek bırakmıştır. Bugün bizlere düşen en büyük görev bu mirası korumak ve gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarmaktır. Cumhuriyet’i yaşatmak, onun değerlerini günlük hayatımızda savunmak ve her alanda ileriye taşımakla mümkündür. Atakum Belediyesi olarak bizler de Cumhuriyet’in aydınlık değerlerini yaşatmayı kültürün, sanatın, bilimin ve özgür düşüncenin kentimizde güçlendirmeyi temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bir kentin gerçek yüzü yetiştirdiği nesillerin düşüncesinde, özgürlüğünde ve geleceğe olan inancında saklıdır" ifadelerini kullandı.

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