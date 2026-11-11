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        Samsun Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) desteğiyle düzenlenen "Samsun Tarım ve Hayvancılık Fuarı", 110'dan fazla firmanın katılımıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Samsun Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) desteğiyle düzenlenen "Samsun Tarım ve Hayvancılık Fuarı", 110’dan fazla firmanın katılımıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

        SBB Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuar, kurdele kesimiyle açıldı. Fuar hakkında bilgi veren Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Samsun’un önemli bir üretim şehri olduğunu belirterek fuarın üreticiler açısından yeni teknolojiler, tohumlar ve tarımsal girdilerle buluşma fırsatı sunduğunu söyledi. Yılmaz, "Samsun'umuzda Tarım ve Hayvancılık Fuarı, bugün itibarıyla açıldı ve 5 gün süreyle ziyaretçilere açık kalacak. Samsun tam bir üretim şehri ve bu üretim şehrinde çok güzel üreticilerimiz var. Bu üreticilerimiz bu fuarla beraber yeni çeşitlerle, yeni teknolojilerle buluşma imkanı buldular. Fuarlar bu anlamda çok çok önemli. Üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu tohum ve diğer girdileri bu fuarda gelip, görüp firmalarla bağlantı yapıp ihtiyaçlarını karşılamaları noktasında çok anlamlı. Burada yeni teknolojilerin üreticilerimiz tarafından görülmesi ve kullanılması son derece önemli. Yeni çeşitlerin burada yeni tohumların, fidanların, fidelerin görülüp üreticilerimiz tarafından kullanılması onların üretiminde bir artış sağlayacağı gibi verimlilik anlamında da oldukça önemli sonuçlar doğuracak" dedi.

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        Çevre şehirlerden de fuara ilgi olduğunu ifade eden Yılmaz, "Firmalarımız açısından da bu fuarlar çok büyük önem taşıyor. Burayı 5 gün boyunca çok sayıda üreticimiz ziyaret edecek. Bu üreticilerimize firmalarımız tarafından kendi ürünlerinin tanıtımının yapılması sağlanmış olacak ve bu firmalarımız ürünlerini burada pazarlama imkanı bulacaklar. Her anlamda baktığınız zaman oldukça güzel sonuçlar doğuracağına inanıyorum. 5 gün süreyle sabah açılacak, akşam 18.00’e kadar fuar açık kalacak ve çevre illerden de çok sayıda ziyaretçinin geleceğini düşünüyoruz. Şu an 110'un üzerinde firmanın stant açtığını biliyoruz. Bu stantlarda üreticilerimiz firmalarla buluşmuş olacak" diye konuştu.

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        Açılışa Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Alper, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, SBB Genel Sekreteri Melih Perçin, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        110’dan fazla firmanın stant açtığı fuar, 5 gün boyunca 18.00’e kadar ziyaret edilebilecek. Fuar boyunca tarım, hayvancılık ve fındık teknolojileri üreticilerle buluşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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