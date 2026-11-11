İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, Huzur Konağı sakinleriyle bir araya geldi

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Huzur Konağı'nda kalanlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlkadım Belediyesince ileri yaştaki vatandaşların sosyal yaşamdan kopmamaları, kendilerini yalnız hissetmemeleri ve hayatlarını daha huzurlu sürdürebilmeleri amacıyla Huzur Konağı Projesi hayata geçirildi.

Kurnaz, Huzur Konağı'nda kalanlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Yaş almış vatandaşlara gösterilen saygı ve verilen değerin toplumsal sorumluluğun önemli bir parçası olduğunu belirten Kurnaz, "Büyüklerimiz, geçmişimiz ile geleceğimiz arasında köprü kuran en kıymetli hazinelerimizdir. Her birinin hayat tecrübesinden yararlanmanın yanı sıra onların günlük yaşamlarındaki ihtiyaçlarını gözetmek ve her zaman yanlarında olmak da bizlerin sorumluluğudur. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Huzur Konağı ile yaş almış bireylerimizin sohbet edebilecekleri, çeşitli aktivite ve gezilerle sosyalleşebilecekleri bir alan oluşturduk." ifadesini kullandı.

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Büyüklerinin her birinin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Kurnaz, şunları kaydetti:

"Huzur Konağı da onların ikinci evi oldu. Belediyemizin aracı ile evlerinden aldığımız büyüklerimizin buradaki ikram ve yemekleri belediyemiz tarafından karşılanıyor, bunun yanı sıra günlük sağlık taramalarını yapıyoruz. Personelimiz, büyüklerimizin kendilerini evindeymiş gibi güvende hissetmeleri için büyük bir özveriyle çalışıyor, ellerinden gelenin fazlasını yapıyor. Amacımız, yaş almış bireylerimizin sosyal hayatta daha aktif bir şekilde rol almaları ve günlük yaşamlarını daha rahat sürdürmeleridir. Büyüklerimizin duasını almak, yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak bizim için en büyük mutluluktur. İlkadım Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla, gönüllere dokunan hizmetlerimize devam ediyoruz."

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Programa İlkadım Belediye Başkan Yardımcıları Muharrem Soylu ve Alaaddin Er, İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kadir Yalnız ile Kadifekale Mahalle Muhtarı Güven Akan da katıldı.