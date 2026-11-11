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        Down sendromlu milli sporcu Ali, başarılarıyla engelleri aşıyor

        Samsun'da yaşayan 29 yaşındaki down sendromlu milli sporcu Ali Topaloğlu, uluslararası başarılarıyla dikkat çekiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:09 Güncelleme:
        Down sendromlu milli sporcu Ali, başarılarıyla engelleri aşıyor

        Samsun’da yaşayan 29 yaşındaki down sendromlu milli sporcu Ali Topaloğlu, uluslararası başarılarıyla dikkat çekiyor.

        Gülle ve disk atma branşlarında yarışan Topaloğlu’nun olimpiyatlarda 6, dünya şampiyonalarında 8 altın ve 2 gümüş, Avrupa şampiyonalarında ise 16 altın madalyası bulunuyor. Gülle atmada dünya rekorunu da elinde bulunduran sporcu, antrenörü Orhan Yüzer eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

        Gelecek yıl Polonya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan Topaloğlu, "Milli sporcu olarak gelecek yıl yapılacak olan Avrupa şampiyonasına çok sıkı hazırlanıyorum. Hedefim bir kez daha Avrupa şampiyonu olmak. Özel çocukların ailelerine seslenmek istiyorum, çocuklarını kapalı kapılar ardında bırakmasınlar. Bizim gibi onları da spora yönlendirsinler, spor yapmalarına imkân tanısınlar" dedi.

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        Antrenör Orhan Yüzer de amaçlarının özel bireyleri spora kazandırmak ve başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu belirtti. Yüzer, "Yıllardır Ali ile beraber çalışıyoruz. Amacımız Ali gibi başarılı olabilecek özel bireyleri spora yönlendirerek onların başarılı sporcular haline gelmesini sağlamak. Ali’nin iki olimpiyatta hem gülle atma hem de disk atma branşlarında şampiyonlukları var. Ayrıca bayrak yarışlarında da mücadele ediyor ve olimpiyatlarda bu branşta madalya kazandı" diye konuştu.

        Topaloğlu’nun uluslararası başarılarına değinen Yüzer, "Olimpiyatlarda 6 altın, dünya şampiyonasında 8 altın ve 2 gümüş, Avrupa şampiyonasında ise 16 altın madalyası bulunuyor. Ayrıca gülle atma branşında dünya rekorunun sahibi. Bu başarıların devam etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

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