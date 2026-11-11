Samsunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Giriş: 11.11.2026 - 16:01 Güncelleme:
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlı takım, 3 günlük iznin ardından Nuri Asan Tesisleri'nde toplandı.
Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde futbolcular, salonda yenilenme ve kuvvet çalışmaları yaptı.
Samsun ekibi, yarınki antrenmanla Galatasaray müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ