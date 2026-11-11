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        Samsunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Samsunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kırmızı-beyazlı takım, 3 günlük iznin ardından Nuri Asan Tesisleri'nde toplandı.

        Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde futbolcular, salonda yenilenme ve kuvvet çalışmaları yaptı.

        Samsun ekibi, yarınki antrenmanla Galatasaray müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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