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        Samsunlu Muhammet Ali, Dakar 2026'da yarı finale yükseldi

        Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda mücadele eden milli boksör Muhammet Ali Arlı, çeyrek finalde Slovak rakibini mağlup ederek yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Samsunlu Muhammet Ali, Dakar 2026'da yarı finale yükseldi

        Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyatları’nda mücadele eden milli boksör Muhammet Ali Arlı, çeyrek finalde Slovak rakibini mağlup ederek yarı finale yükseldi.

        Senegal’in başkenti Dakar’da düzenlenen organizasyonda Türkiye’yi temsil eden Samsunlu sporcu Muhammet Ali Arlı, çeyrek final karşılaşmasında Slovak rakibiyle karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden Arlı, adını son dört sporcu arasına yazdırdı.

        Bu sonuçla yarı finale yükselen milli boksör, madalya mücadelesini sürdürme hakkı kazandı. Türkiye’yi, Samsun’u ve Samsunspor’u temsil eden Muhammet Ali Arlı, yarı finalde finale yükselmek için ringe çıkacak.

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