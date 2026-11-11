Bafra'da küçük çocuklara uyuşturucu temin eden 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda, 2 küçük kız çocuğuna uyuşturucu madde temin ettiği ve kullandırdığı belirlenen 17 yaşındaki M.Y.T. gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, rahatsızlanmaları üzerine 2 kız çocuğu Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan muayenede çocukların uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 küçük kız çocuğuna uyuşturucu temin ettiği ve kullandırdığı iddia edilen 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

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