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        Salıpazarı'nda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluştu

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 17:09 Güncelleme:
        Salıpazarı'nda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluştu

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Salıpazarı İlçe Orman İşletme Şefliği tarafından Tepealtı Doğa Fen ve Matematik Okulu bahçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Etkinlikte konuşan Salıpazarı Kaymakamı İbrahim Cesur, gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre bırakmanın önemine dikkati çekti.

        Ağaçlandırma çalışmalarının doğanın korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Cesur, "Gelecek nesillere daha yeşil, daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturularak doğaya ve geleceğe anlamlı bir katkı sunuldu. Bugün dikilen her fidan, yarınlara bırakılan en değerli mirastır." ifadelerini kullandı.

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        Konuşmanın ardından Kaymakam Cesur, Belediye Başkanı Refaettin Karaca ve diğer katılımcılar, okul bahçesinde fidan dikerek can suyu verdi.

        Etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ertan Çelikten, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Sağlam ile İlçe Orman İşletme Şefliği personeli katıldı.

        Galeri
        Galeri

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