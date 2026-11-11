Salıpazarı Üreten Toprak Anaları Derneği üyeleri Samsun Tarım Fuarı'na katıldı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde faaliyet gösteren Salıpazarı Üreten Toprak Anaları Derneği ve mikro kredi kullanan girişimci kadınlar, Samsun Tarım Fuarı'nda açtıkları stantta yöresel ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Samsun Tarım Fuarı'na katılan girişimci kadınlar, ilçenin yöresel lezzetlerini ve el emeği ürünlerini tanıtma fırsatı buldu.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca da fuar alanını ziyaret ederek Salıpazarı Üreten Toprak Anaları Derneği ve mikro kredi kullanan girişimci kadınların standında incelemelerde bulundu.

Kadın girişimcilerle sohbet eden Karaca, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı ve stantta misafirleri ağırladı.

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Kadınların üretime ve ilçe ekonomisine sağladığı katkının önemine dikkati çeken Karaca, Salıpazarı'nın yöresel değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Karaca, "İlçemizin birbirinden kıymetli yöresel lezzetlerini ve kadınlarımızın emekle ürettiği ürünleri hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Salıpazarı'mızın zengin kültürünü, bereketli topraklarını ve üretken kadınlarımızın alın terini tanıtma fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

Üreten kadınların her zaman yanında olduklarını vurgulayan Karaca, "Üreten, emek veren ve ilçemizin değerlerine değer katan kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen, katkı sunan ve standımızı ziyaret eden herkese gönülden teşekkür ediyorum. Üreten kadınlarımızın yanında, Salıpazarı'mızın değerlerini tanıtmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.