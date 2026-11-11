Samsunspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Samsunspor, milli ara nedeniyle verilen 3 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Nuri Asan Tesisleri’nde yapılan idmanda kırmızıbeyazlı futbolcular, fitness salonunda rejenerasyon ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Futbolcular, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek.

Öte yandan antrenmana milli takımlarında olan Strahinja Erakovic ve Logi Tomasson katılamazken, sakatlıkları bulunan Celil Yüksel ve Fatih Kaya da idmanda yer almadı.