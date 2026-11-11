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        Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde balık satışı yapan esnaf, bu sezon palamutun bol miktarda avlandığını, buna karşılık mezgit, hamsi ve barbun gibi küçük balıkların av miktarında düşüş yaşandığını belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 18:27 Güncelleme:
        Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde balık satışı yapan esnaf, bu sezon palamutun bol miktarda avlandığını, buna karşılık mezgit, hamsi ve barbun gibi küçük balıkların av miktarında düşüş yaşandığını belirtti.

        Bu yıl Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanırken, balık tezgahlarında fiyat dengesi de değişti. Palamutun fiyatının 100 TL'ye kadar gerilemesi vatandaşın ilgisini artırırken, hamsinin kilosunun 300 TL'ye yükselmesi tüketiciyi daha uygun fiyatlı palamuta yöneltti.

        "Palamut küçük balıkların neslini tüketti"

        Balıkçı esnafı Ali Gündüzoğlu, bu sezon palamutun bol miktarda avlandığını, buna karşılık mezgit, hamsi ve barbun gibi küçük balıkların av miktarında düşüş yaşandığını belirtti. Palamutun küçük balıklarla beslenmesinin bu düşüşte etkili olduğunu ifade eden Gündüzoğlu, "Bu sene palamutun senesi oldu. Mezgit, hamsi ve barbun az çıkıyor. Bunun nedeni de palamut küçük balık balıkları yiyor. Somonun kilogram fiyatı da 250 TL. Bu sene Karadeniz'de palamut çok var. Neredeyse küçük balıkların neslini tüketti. Hamsinin tezgah fiyatı 300 TL. Vatandaş bu fiyatı pahallı buluyor. 4 kişilik aile 2 kilo hamsi almak yerine palamut almayı tercih ediyor. Palamutta bolluk devam ederse hamsi fiyatı düşmez" dedi.

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        "Hamsi yerini palamuta kaptırdı"

        Somonun kilogram fiyatının 250 TL, palamudun 100 TL, hamsinin ise 300 TL civarında olduğunu belirten Gündüzoğlu, vatandaşın fiyat karşılaştırması yaparak tercihlerini palamuttan yana kullandığını söyleyerek, "Satışlarımızdan memnunuz. Halk palamutu seviyor. Geçen sene hamsinin kilosu 100 TL'ydi. Hem de bolluk vardı. Bu sene tam tersi oldu. Hamsi yerini palamuta kaptırdı. Palamutun fiyatı en fazla 150 liraya çıkar" şeklinde konuştu.

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