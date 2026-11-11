Eşini darbeden şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinde meydana gelen olayda, B.Ş.'nin eşini darbedip tehdit ettiği öne sürüldü. Kadının şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. B.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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