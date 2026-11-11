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        Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına gözaltı

        Samsun'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 21:58 Güncelleme:
        Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına gözaltı

        Samsun'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre A.Ç. adlı şahıs, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Kızın annesinin şikayeti üzerine A.Ç., polis tarafından gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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