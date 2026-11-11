Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına gözaltı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre A.Ç. adlı şahıs, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Kızın annesinin şikayeti üzerine A.Ç., polis tarafından gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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