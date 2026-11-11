Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Sanayinin yeni koridorunda dönüşümün kadın mühendisleri

        Sanayinin yeni koridorunda dönüşümün kadın mühendisleri

        Samsun'da hayata geçirilen Kadın Mühendis Okulu, genç kadın mühendisleri sanayinin yalın, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine hazırlarken, ilk 3 dönemde eğitim alan kadın mühendislerin yaklaşık yüzde 70'i sanayi ve teknoloji alanında istihdam edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 21:22 Güncelleme:
        Sanayinin yeni koridorunda dönüşümün kadın mühendisleri

        Samsun’da hayata geçirilen Kadın Mühendis Okulu, genç kadın mühendisleri sanayinin yalın, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine hazırlarken, ilk 3 dönemde eğitim alan kadın mühendislerin yaklaşık yüzde 70’i sanayi ve teknoloji alanında istihdam edildi.

        Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Samsun Model Fabrika iş birliğiyle hayata geçirilen Kadın Mühendis Okulu’nun 4. dönem kursiyerleri ile değerlendirme toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı’nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, Merkez OSB Müdürü Hakan Tütüncüoğlu, Samsun Model Fabrika Direktörü Onur Berberoğlu, OKA Rekabetçi Ekonomi ve Dönüşüm Birim Başkanı Fatih Ege ve Kadın Mühendis Okulu 4. dönem kursiyeri kadın mühendisler katıldı.

        REKLAM

        Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu arasında imzalanan "Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İş Birliği Protokolü" kapsamında hayata geçirilen Kadın Mühendis Okulu, genç kadın mühendisleri sanayinin değişen ihtiyaçları doğrultusunda geleceğin üretim teknolojilerine hazırlayan; teorik eğitimi saha deneyimiyle, mesleki yetkinliği istihdamla, kadınların güçlenmesini sanayinin dönüşümüyle buluşturan yenilikçi bir bölgesel kalkınma modeli olarak dikkat çekiyor. Kadın mühendisleri istihdama hazırlamanın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ortaya konulan Samsun–Mersin Sanayi Koridoru vizyonunun gelişen üretim ekosisteminde dönüşümün öncü aktörleri haline getirmeyi de hedefleyen Kadın Mühendis Okulu, kadın mühendisleri sanayinin yalın, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinde aktif rol üstlenen, verimlilik ve yenilikçilik odaklı değişime öncülük eden nitelikli profesyoneller olarak yetiştiriyor.

        REKLAM

        Genç kadın mühendisleri yalın üretim, dijital dönüşüm ve verimlilik alanlarında yetiştirerek sanayi işletmelerinin ikiz dönüşüm süreçlerine doğrudan katkı sunan yenilikçi bir model niteliği taşıyan Kadın Mühendis Okulu’ndan ilk 3 dönemde 40 kadın mühendis eğitim aldı. Bu dönemlerdeki mezunların yaklaşık yüzde 70’i sanayi işletmeleri, organize sanayi ve teknoloji bölgeleri ile ilgili kurumsal yapılarda istihdam edilirken, istihdam süreci ve 4. dönem eğitimleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        Dışişleri'nden İsrail'e tepki
        Dışişleri'nden İsrail'e tepki
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Bir faili meçhul cinayet dosyası daha yeniden açıldı: 3 tutuklama
        Bir faili meçhul cinayet dosyası daha yeniden açıldı: 3 tutuklama
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi

        Benzer Haberler

        Eşini darbeden şahıs tutuklandı
        Eşini darbeden şahıs tutuklandı
        Tekvando öğrencisine taciz iddiasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
        Tekvando öğrencisine taciz iddiasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
        Samsun'da bağımlılıkla mücadelede sporun gücüne dikkat çekildi
        Samsun'da bağımlılıkla mücadelede sporun gücüne dikkat çekildi
        Şehit Emre Altıok'un adı Samsun'da okulda yaşatılacak
        Şehit Emre Altıok'un adı Samsun'da okulda yaşatılacak
        Sonbaharın simge çiçeği kasımpatı tezgahlarda yerini aldı
        Sonbaharın simge çiçeği kasımpatı tezgahlarda yerini aldı
        Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı
        Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı