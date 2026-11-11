Sanayinin yeni koridorunda dönüşümün kadın mühendisleri

Samsun’da hayata geçirilen Kadın Mühendis Okulu, genç kadın mühendisleri sanayinin yalın, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine hazırlarken, ilk 3 dönemde eğitim alan kadın mühendislerin yaklaşık yüzde 70’i sanayi ve teknoloji alanında istihdam edildi.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Samsun Model Fabrika iş birliğiyle hayata geçirilen Kadın Mühendis Okulu’nun 4. dönem kursiyerleri ile değerlendirme toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı’nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, Merkez OSB Müdürü Hakan Tütüncüoğlu, Samsun Model Fabrika Direktörü Onur Berberoğlu, OKA Rekabetçi Ekonomi ve Dönüşüm Birim Başkanı Fatih Ege ve Kadın Mühendis Okulu 4. dönem kursiyeri kadın mühendisler katıldı.

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Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu arasında imzalanan "Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İş Birliği Protokolü" kapsamında hayata geçirilen Kadın Mühendis Okulu, genç kadın mühendisleri sanayinin değişen ihtiyaçları doğrultusunda geleceğin üretim teknolojilerine hazırlayan; teorik eğitimi saha deneyimiyle, mesleki yetkinliği istihdamla, kadınların güçlenmesini sanayinin dönüşümüyle buluşturan yenilikçi bir bölgesel kalkınma modeli olarak dikkat çekiyor. Kadın mühendisleri istihdama hazırlamanın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ortaya konulan Samsun–Mersin Sanayi Koridoru vizyonunun gelişen üretim ekosisteminde dönüşümün öncü aktörleri haline getirmeyi de hedefleyen Kadın Mühendis Okulu, kadın mühendisleri sanayinin yalın, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinde aktif rol üstlenen, verimlilik ve yenilikçilik odaklı değişime öncülük eden nitelikli profesyoneller olarak yetiştiriyor.

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Genç kadın mühendisleri yalın üretim, dijital dönüşüm ve verimlilik alanlarında yetiştirerek sanayi işletmelerinin ikiz dönüşüm süreçlerine doğrudan katkı sunan yenilikçi bir model niteliği taşıyan Kadın Mühendis Okulu’ndan ilk 3 dönemde 40 kadın mühendis eğitim aldı. Bu dönemlerdeki mezunların yaklaşık yüzde 70’i sanayi işletmeleri, organize sanayi ve teknoloji bölgeleri ile ilgili kurumsal yapılarda istihdam edilirken, istihdam süreci ve 4. dönem eğitimleri devam ediyor.