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        SASKİ, Kürtün Deresi geçişindeki arızayı 24 saat süren çalışmayla giderdi

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Kürtün Deresi geçişindeki hasar nedeniyle atık su terfi hattının 100 metrelik bölümünü 24 saatlik çalışmayla yeniledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:44 Güncelleme:
        SASKİ, Kürtün Deresi geçişindeki arızayı 24 saat süren çalışmayla giderdi

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Kürtün Deresi geçişindeki hasar nedeniyle atık su terfi hattının 100 metrelik bölümünü 24 saatlik çalışmayla yeniledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin altyapısını geleceğe hazırlayan SASKİ Genel Müdürlüğü, altyapı sistemlerini daha güçlü ve dayanıklı hale getirmek için çalışma yürütüyor.

        Bu kapsamda SASKİ ekipleri, TM1 ve TM2 atık su terfi merkezleri arasında bulunan terfi hattının Kürtün Deresi geçişinde meydana gelen hasara yönelik kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi.

        Mevcut 1000 milimetre çapındaki CTP borudan oluşan basma hattında meydana gelen hasar, yüksek dayanımı ve uzun kullanım ömrüyle öne çıkan 1000 milimetre çapındaki duktil boru kullanılarak giderildi.

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        24 saat boyunca sürdürülen çalışmalar kapsamında terfi hattının 100 metrelik bölümü tamamen yenilendi.

        Ekiplerin yoğun mesaisiyle tamamlanan çalışmada, hasarlı boruların yerine yerleştirilen yüksek dayanımlı duktil borular sayesinde hattın güvenilirliğinin artırılması ve uzun yıllar sorunsuz hizmet vermesi hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 17 ilçede güçlü ve kesintisiz altyapı hizmeti sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

        Mevcut arızalara hızlı müdahalenin yanı sıra altyapı sistemlerinin daha dayanıklı ve uzun ömürlü hale gelmesi için yenileme çalışmalarına da önem verdiklerini anlatan Doğan, "Şehrimizin farklı noktalarında yürüttüğümüz çalışmalarla atık su altyapısını daha sağlıklı, güvenli ve verimli bir yapıya kavuşturuyor, olası sorunları önceden önleyerek hizmet kalitesini ve sürekliliğini güvence altına alıyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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