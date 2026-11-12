Vezirköprü'de öğrenci servisinin önüne kurt çıktı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, öğrenci servisinin önüne çıkan bir kurt kısa süreliğine paniğe yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, bu sabah saatlerinde Vezir Mahallesi'nden Samsun merkez istikametine gitmekte olan öğrenci servisindeki vatandaşlar, yol üzerinde aniden bir kurdun belirdiğini fark etti. Servisin önüne çıkan kurt, hızla koşmaya başlayarak bir süre aracın önünde ilerledi. Oldukça hızlı hareket ettiği gözlenen kurt, kısa süre sonra yoldan çıkarak çevredeki ağaçların arasında gözden kayboldu.

O anlar serviste bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.