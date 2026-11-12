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        Muhtar, domuz avı sırasında arkadaşını kazara vurdu

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde mahalle muhtarı, birlikte domuz avına gittiği arkadaşını kazara tüfekle vurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Muhtar, domuz avı sırasında arkadaşını kazara vurdu

        Samsun’un Çarşamba ilçesinde mahalle muhtarı, birlikte domuz avına gittiği arkadaşını kazara tüfekle vurdu.

        Olay, Çarşamba ilçesine bağlı Ağcagüney Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökçeçakmak Mahallesi Muhtarı Ö.E. ve arkadaşı Ş.A., Ağcagüney Mahallesi’nde domuz avına çıktı. Av esnasında mahalle muhtarının tüfeğinin kazara ateş alması sonucu arkadaşı Ş.A. çenesinden yaralandı. Olayın ardından yaralı Ş.A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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