Ulaştırma Festivali UFEST, OMÜ'de kapılarını açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Ulaştırma Festivali (UFEST), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde Samsun'da başladı. İki gün sürecek festivalde ulaşım, altyapı, haberleşme ve teknoloji alanlarındaki projeler tanıtılırken, ziyaretçiler simülatörler ve etkileşimli stantlarda farklı deneyimler yaşama fırsatı buluyor.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen festival, 1213 Kasım tarihlerinde 10.0017.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı ve ilgili 11 kurumun katılım sağladığı organizasyonda, ulaştırma ve haberleşme alanındaki çalışmalar tanıtılıyor.

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11 kurum çalışmalarını tanıtıyor

Bakanlığın "Üniversite Etkinlik Modeli" kapsamında gerçekleştirilen festivalde PTT, TCDD, TCDD Taşımacılık, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), TÜRKSAT, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ), Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) stant açtı.

Öğrencilerin yanı sıra çocuklara, ailelere ve tüm kent sakinlerine açık olan festivalde ziyaretçiler, simülatörler ve etkileşimli deneyim alanları aracılığıyla ulaşım ve haberleşme teknolojilerini yakından tanıyor. Katılımcılar ayrıca kurum yetkilileriyle görüşerek kariyer olanakları hakkında bilgi alabiliyor. Etkinlik boyunca yarışmalar ve sürpriz çekilişler de düzenleniyor.

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Bakan Yardımcısı Boyraz konferans verecek

Festivalin kapanış programında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, 13 Kasım Cuma günü saat 14.00'te "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı konferansta öğrenciler ve katılımcılarla buluşacak. Konferans kapsamında gerçekleştirilecek çekilişle 4 kişiye Doğu Ekspresi bileti hediye edilecek. Çekilişe etkinliğe kayıt yaptıran ve program sırasında salonda bulunan katılımcılar katılabilecek.

40'a yakın şehirde 250 bin ziyaretçiyi aştı

Bakanlığın proje verilerine göre UFEST, bugüne kadar Türkiye genelinde üniversiteler, havalimanları ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) garları olmak üzere yaklaşık 70 farklı noktada düzenlendi. 40'a yakın şehirde gerçekleştirilen etkinlikler, 250 bini aşkın ziyaretçiye ulaştı. Festivalin kış dönemi rotasında Samsun'un yanı sıra Ordu, Tokat, Amasya, Sinop, Kastamonu ve Kayseri de yer alıyor.