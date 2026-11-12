Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun sanayisinde yapay zeka destekli ikiz dönüşüm başlıyor

        Samsun sanayisinde yapay zeka destekli ikiz dönüşüm başlıyor

        Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) 2026 Yılı İhracatta İkiz Dönüşüm Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projesiyle, Samsun sanayisinin yeşil ve dijital dönüşüm ihtiyaçları yapay zekâ odağında analiz edecek. Proje kapsamında öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren 30 firmanın dönüşüm ihtiyaçları belirlenerek sektörel yol haritası hazırlanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:56 Güncelleme:
        Samsun sanayisinde yapay zeka destekli ikiz dönüşüm başlıyor

        Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) 2026 Yılı İhracatta İkiz Dönüşüm Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projesiyle, Samsun sanayisinin yeşil ve dijital dönüşüm ihtiyaçları yapay zekâ odağında analiz edecek. Proje kapsamında öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren 30 firmanın dönüşüm ihtiyaçları belirlenerek sektörel yol haritası hazırlanacak.

        Samsun TSO tarafından hazırlanan ve OKA'nın desteğiyle hayata geçirilecek "Samsun Sanayisi İçin Öncelikli Sektörler ve İlişkili Sektörlerde Yapay Zekâ Destekli İkiz Dönüşüm İhtiyaç Analizi ve Yol Haritası Projesi"nin sözleşmesi, oda binasında düzenlenen törenle imzalandı. Protokole Samsun TSO adına Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Genel Sekreter Süleyman Karabük, OKA adına ise Genel Sekreter Mehlika Dicle imza attı.

        REKLAM

        Murzioğlu: "Sanayimizin geleceğini bugünden şekillendirmeliyiz"

        Dünya sanayisinin yapay zekâ, dijitalleşme ve sürdürülebilir üretim ekseninde önemli bir değişimden geçtiğini belirten Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun sanayisinin bu dönüşüme hazırlanmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Küresel rekabet koşullarında artık daha akıllı, verimli, çevreci ve yüksek katma değerli üretimin öne çıktığını ifade eden Murzioğlu, "Samsun olarak sanayimizin sahip olduğu potansiyeli doğru değerlendirmek ve firmalarımızı geleceğin üretim anlayışına hazırlamak istiyoruz. Bu projenin temel amacı, firmalarımızın mevcut durumunu ortaya koyarak ihtiyaçlarına uygun, gerçekçi ve uygulanabilir bir dönüşüm yol haritası hazırlamak" dedi.

        REKLAM

        Öncelikli sektörlerde ikiz dönüşüm analizi yapılacak

        Projenin motorlu taşıt aksam ve parçaları, silah sistemleri ve mühimmat, tıbbi cihaz, su ürünleri ve katma değerli su ürünleri işleme sektörlerinde faaliyet gösteren 30 firmayı kapsadığını belirten Murzioğlu, bu sektörlerin değer zincirindeki imalat, teknoloji, tedarik, lojistik ve hizmet işletmelerinin de değerlendirileceğini kaydetti. Firma görüşmelerinde dijital olgunluk, veri yönetimi, yapay zekâ kullanım potansiyeli, üretim, kalite, bakım, planlama, lojistik, enerji ve kaynak verimliliği süreçlerinin inceleneceğini kaydeden Başkan Murzioğlu, "İnsan kaynağı ihtiyaçları ve dönüşümün önündeki engeller de analiz edilecek. Ayrıca, düzenleyeceğimiz Yapay Zekâ Farkındalık Çalıştayı ile işletmelerimizin bu teknolojilerin sunduğu fırsatları daha yakından tanımalarını sağlayacağız. İstiyoruz ki firmalarımız yapay zekâyı yalnızca bir teknoloji başlığı olarak değil, verimliliklerini ve rekabet güçlerini artıran stratejik bir araç olarak değerlendirsin" diye konuştu.

        REKLAM

        Dicle: "İkiz dönüşüm, ihracat rekabetçiliği açısından stratejik öneme sahip"

        İkiz dönüşümün, dijitalleşme ile çevresel sürdürülebilirliği birlikte ele alan bütüncül bir yaklaşım olduğunu vurgulayan OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, işletmelerin bu dönüşüme hazırlanmasının uluslararası rekabetçilik açısından giderek daha önemli hale geldiğini belirtti. Dicle, "Sanayide rekabet artık yalnızca maliyet ve üretim kapasitesi üzerinden şekillenmiyor. Üretimde dijital teknolojilerin kullanılması, verinin etkin yönetilmesi, enerji ve kaynak verimliliğinin artırılması ve çevresel etkilerin azaltılması da işletmelerin uluslararası pazarlardaki konumunu doğrudan etkiliyor. Bu nedenle dijital ve yeşil dönüşümün birbirini tamamlayan süreçler olarak ele alınması gerekiyor. Yapay zekâ da bu iki dönüşümü hızlandırabilecek önemli fırsatlar sunuyor" şeklinde konuştu.

        REKLAM

        "Samsun Sanayisi İçin Stratejik Yol Haritası Hazırlanacak"

        Projenin firmaların mevcut durumlarını ve ihtiyaçlarını somut verilerle ortaya koyacağını ifade eden Dicle, "30 firmayla gerçekleştirilecek görüşmelerde dijital olgunluk düzeyleri, veri yönetimi kapasiteleri, yapay zekâ uygulamalarına hazır olma durumları, enerji ve kaynak verimliliği ile insan kaynağı gereksinimleri değerlendirilecek. Elde edilecek bulgular doğrultusunda sektörlerin ortak ihtiyaçları ve öncelikli müdahale alanları belirlenecek. Hazırlanacak kısa ve orta vadeli dönüşüm yol haritasının firmalarımızın eğitim, danışmanlık ve yatırım ihtiyaçlarına, ayrıca ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarına yönelik proje başvurularına katkı sunmasını bekliyoruz. Amacımız, işletmelerimizin dönüşüm süreçlerine daha bilinçli, planlı ve güçlü adımlarla ilerlemelerine destek olmak" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Çalışma altı ayda tamamlanacak

        Proje kapsamında ilk olarak başlangıç ve yöntem tasarımı çalışmaları gerçekleştirilecek; çalışma takvimi, firma grubu, veri toplama araçları ve raporlama yöntemi netleştirilecek. İlgili sektörlere, ihracata, yeşil ve dijital dönüşüme ve yapay zekâ kullanım alanlarına ilişkin mevcut veriler de incelenecek. Hedef firmaların katılımıyla düzenlenecek bir günlük Yapay Zekâ Farkındalık Çalıştayı'nda üretim, kalite ve bakım süreçlerinde yapay zekâ kullanımı, veri yönetimi, planlama, lojistik, karar destek uygulamaları, enerji ve kaynak verimliliği ile ihracat ve rekabetçilik konuları üç oturumda ele alınacak. Firma görüşmelerinin ardından gerçekleştirilecek Doğrulama ve Stratejik Yönelim Çalıştayı'nda ise analiz sonuçları ilgili paydaşlarla paylaşılacak; ortak ihtiyaçlar, sektörel farklılıklar ve öncelikli müdahale alanları değerlendirilecek.

        REKLAM

        Çalışmanın son aşamasında firma görüşmeleri, sektör analizleri ve çalıştay sonuçları bir araya getirilerek sektör ve firma grupları bazında değerlendirmeleri içeren rapor hazırlanacak. Öncelikli müdahale alanlarını içeren kısa ve orta vadeli yapay zekâ destekli yeşil ve dijital dönüşüm yol haritası oluşturulacak. Azami altı ay içerisinde tamamlanacak danışmanlık hizmeti sonunda analiz, çalıştay ve yol haritası çıktılarının tamamı Samsun TSO'ya teslim edilecek.

        Projenin, Samsun sanayisinin dijital ve yeşil dönüşüm kapasitesinin geliştirilmesine, ihracat rekabetçiliğinin artırılmasına ve yapay zekâ temelli üretim anlayışının yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber

        Benzer Haberler

        Ulaştırma Festivali UFEST, OMÜ'de kapılarını açtı
        Ulaştırma Festivali UFEST, OMÜ'de kapılarını açtı
        Ulaştırma Festivali Ondokuz Mayıs Üniversitesinde başladı
        Ulaştırma Festivali Ondokuz Mayıs Üniversitesinde başladı
        Ürolojide sertleşme sorununa ESWT şok dalga yöntemi ile çözüm ESWT şok dalg...
        Ürolojide sertleşme sorununa ESWT şok dalga yöntemi ile çözüm ESWT şok dalg...
        Muhtar, domuz avı sırasında arkadaşını kazara vurdu
        Muhtar, domuz avı sırasında arkadaşını kazara vurdu
        Cerrahi alet üretiminde dışa bağımlılığı azaltacak proje: HASDÖV
        Cerrahi alet üretiminde dışa bağımlılığı azaltacak proje: HASDÖV
        Vezirköprü'de öğrenci servisinin önüne kurt çıktı
        Vezirköprü'de öğrenci servisinin önüne kurt çıktı