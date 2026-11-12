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        Uzmanından "sonbahar" tavsiyeleri "Sonbaharda D vitamini değerleri düşebilir"

        Sonbaharda vitamin takviyelerinin önemine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol, "Sonbahar mevsimine girerken bağışıklık sistemini güçlü tutmanın en önemli yollarından biri, C ve D vitaminlerinin dengeli alınmasıdır. C vitamini, vücudun doğal savunma mekanizmalarını destekleyerek soğuk algınlığına karşı direnci artırırken; D vitamini, bağışıklık hücrelerinin sağlıklı çalışması için adeta anahtar bir role sahiptir" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Uzmanından "sonbahar" tavsiyeleri "Sonbaharda D vitamini değerleri düşebilir"

        Sonbaharda vitamin takviyelerinin önemine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol, "Sonbahar mevsimine girerken bağışıklık sistemini güçlü tutmanın en önemli yollarından biri, C ve D vitaminlerinin dengeli alınmasıdır. C vitamini, vücudun doğal savunma mekanizmalarını destekleyerek soğuk algınlığına karşı direnci artırırken; D vitamini, bağışıklık hücrelerinin sağlıklı çalışması için adeta anahtar bir role sahiptir" dedi.

        Liv Hospital Samsun İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol, sonbaharda vitamin tüketiminin önemi hakkında açıklamalarda bulundu. Sonbahar mevsimine girerken bağışıklık sistemini güçlü tutmanın en önemli yollarından birinin, C ve D vitaminlerinin dengeli alınması olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Akyol, "C vitamini, vücudun doğal savunma mekanizmalarını destekleyerek soğuk algınlığına karşı direnci artırırken; D vitamini, bağışıklık hücrelerinin sağlıklı çalışması için adeta anahtar bir role sahiptir. Ancak bu vitaminlerin tek başına değil, dengeli bir şekilde alınması gerektiğini unutmamak gerekir. Fazlası da eksikliği kadar sorun oluşturabilir" diye konuştu.

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        "Sonbaharda D vitamini değerleri düşebilir"

        Sonbaharda D vitamini düşüklüğünün olabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Akyol, "Sonbaharda güneş ışığından daha az faydalanmaya başladığımız için D vitamini seviyeleri hızla düşebilir. Bu dönemde özellikle kapalı ortamda çalışan bireyler risk altındadır. Basit bir kan testi ile D vitamini düzeyi ölçülebilir ve ihtiyaç halinde hekim önerisiyle takviye başlanabilir. Bunun yanında C vitaminini ise doğal yollardan almak oldukça kolaydır. Narenciye, kivi, brokoli ve yeşil biber gibi besinler günlük ihtiyacın karşılanmasına büyük katkı sağlar" şeklinde konuştu.

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        "Sağlıklı beslenme de önemli"

        Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için sadece vitamin takviyesinin yeterli olmadığını da vurgulayan Uzm. Dr. Akyol, "Düzenli uyku, dengeli beslenme ve fiziksel aktivite de en az vitaminler kadar önemlidir. Özellikle sonbaharda sık rastlanan üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için D vitamini seviyesinin düzenli kontrol edilmesi, C vitamini açısından zengin besinlerin sofralardan eksik edilmemesi gerekir. Unutmayalım ki güçlü bir bağışıklık, sağlıklı bir kış geçirmenin en önemli garantisidir" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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