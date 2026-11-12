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        Bafra'da tarihi Taçlı Çeşme'nin restorasyonu sürüyor

        Samsun Valiliği ve Bafra Belediyesi işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında tarihi Taçlı Çeşme'nin restorasyonu devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:48 Güncelleme:
        Bafra'da tarihi Taçlı Çeşme'nin restorasyonu sürüyor

        Samsun Valiliği ve Bafra Belediyesi işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında tarihi Taçlı Çeşme'nin restorasyonu devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında yürütülen çalışmalarda tarihi çeşmenin kaide, gövde, kemer, kemer süslemeleri ve kubbe imalatı tamamlandı.

        Çeşmenin kubbe montajının ardından çevresinde peyzaj ve düzenleme çalışmalarına başlanacak.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Taçlı Çeşme'nin Bafra'nın geçmişinden bugüne taşıdığı önemli tarihi değerlerden biri olduğuna işaret etti.

        Yapının yeniden ayağa kaldırılmasının kültürel hafızaya sahip çıkma anlamına geldiğini dile getiren Kılıç, çalışma tamamlandığında eserin kent estetiğine değer katacağını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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