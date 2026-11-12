Bafra'da tarihi Taçlı Çeşme'nin restorasyonu sürüyor

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Taçlı Çeşme'nin Bafra'nın geçmişinden bugüne taşıdığı önemli tarihi değerlerden biri olduğuna işaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında yürütülen çalışmalarda tarihi çeşmenin kaide, gövde, kemer, kemer süslemeleri ve kubbe imalatı tamamlandı.

Samsun Valiliği ve Bafra Belediyesi işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında tarihi Taçlı Çeşme'nin restorasyonu devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.