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        Kadın yolcunun bavulundan 21 milyon 630 bin liralık uyuşturucu hap çıktı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otobüsten inen kadın yolcunun bavulunda piyasa değeri 21 milyon 630 bin TL olan 21 bin 630 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 13:43 Güncelleme:
        Kadın yolcunun bavulundan 21 milyon 630 bin liralık uyuşturucu hap çıktı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otobüsten inen kadın yolcunun bavulunda piyasa değeri 21 milyon 630 bin TL olan 21 bin 630 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan yolcu otobüsüyle Samsun'a gelen K.A. (52) adlı kadının Tekkeköy ilçesinde otobüsten indikten sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. Kadının valizinde yapılan aramada 21 bin 630 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 21 milyon 630 bin TL olduğu öğrenildi.

        Gözaltına alınan K.A., ifadesinde Samsun'a ilk defa gezmek amacıyla geldiğini, valizindeki haplardan haberinin olmadığını iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak Çarşamba Kadın Kapalı Cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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