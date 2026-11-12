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        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri 5 ilde kişisel verileri hukuka aykırı ele geçiren ve yayanlara operasyon: 10 gözaltı

        5 ilde kişisel verileri hukuka aykırı ele geçiren ve yayanlara operasyon: 10 gözaltı

        SAMSUN merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı sorgu paneli üzerinden vatandaşların bilgilerini alıp paylaşımını yapan 10 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 13:43 Güncelleme:
        5 ilde kişisel verileri hukuka aykırı ele geçiren ve yayanlara operasyon: 10 gözaltı

        SAMSUN merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı sorgu paneli üzerinden vatandaşların bilgilerini alıp paylaşımını yapan 10 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma’ suçunu işlediği tespit edilen 10 şüpheli hakkında çalışma yürüttü. Samsun merkezli, İzmir, Antalya, Şırnak ve Osmaniye’de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; bilgisayar, telefon ve diğer dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin, yasa dışı sorgu paneli üzerinden vatandaşların bilgilerini alıp paylaştığı bildirildi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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