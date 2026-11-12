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        Influenza arttı, çocukları korumak için bu uyarılara dikkat

        Mevsim geçişiyle birlikte özellikle okul ve kreş gibi kalabalık ortamlarda bulunan çocuklarda influenza vakalarında artış yaşanırken, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şükran Çetiner, çocukların hastalıktan korunması için el hijyenine dikkat edilmesi, kapalı ortamların düzenli havalandırılması ve grip aşısı yaptırılması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 13:49 Güncelleme:
        Influenza arttı, çocukları korumak için bu uyarılara dikkat

        Mevsim geçişiyle birlikte özellikle okul ve kreş gibi kalabalık ortamlarda bulunan çocuklarda influenza vakalarında artış yaşanırken, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şükran Çetiner, çocukların hastalıktan korunması için el hijyenine dikkat edilmesi, kapalı ortamların düzenli havalandırılması ve grip aşısı yaptırılması gerektiğini söyledi.

        Mevsim geçişleriyle birlikte özellikle okul ve kreş gibi kalabalık ortamlarda bulunan çocuklarda influenza görülme sıklığı artmaya başladı. Medicana International Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şükran Çetiner, bu dönemde dikkat edilmesi gereken hususlara değinirken, en önemli korunma yönteminin ise aşı olduğunu belirtti.

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        Polikliniklere başvuran çocuk hastalarda üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşandığını belirten Uzm. Dr. Şükran Çetiner, "Kış dönemine girmemizle birlikte çocuk polikliniğinde üst solunum yolu enfeksiyonu sıklığında artış gözlemleniyor. Bu tablonun başrolünde ise mevsimsel salgın denilen influenza yer almaktadır. 5 yaş altı hastalarda daha sıklıkla ani başlayan huzursuzluk, ateş, orta kulak iltihabı, beslenememe şikayetleri görülürken, daha büyük hastalarımızda ateş yüksekliği, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, kas ağrısı ve baş ağrısı gibi şikayetlerle tarafımıza başvurmaktadır" dedi.

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        "Influenza temas ve damlacık yoluyla bulaşır"

        Hastalığın temas ve damlacık yoluyla bulaştığına dikkat çeken Uzm. Dr. Çetiner, "Influenza, kalabalık ortamlarda temas ve damlacık yoluyla bulaşır. Okullarda, kreşlerde ve kalabalık ortamlarda bulaş riski daha fazladır. Bu hastalıktan korunmak için el hijyenine dikkat edilmeli, bağışıklık sistemi güçlendirilmelidir. Ayrıca aşı da birinci korunma yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Çocuklarımızı okul gibi kalabalık ortamlarda el hijyenine dikkat ederek, bağışıklığını kuvvetlendirerek, takviyeler kullanarak ve aşı yaptırarak koruyabiliriz. Öte yandan kalabalık ortamların aralıklı olarak havalandırılması da önem arz ediyor. Mevsimsel geçiş dönemi olan eylül, ekim ve kasım aylarında aşı yapılmasını öneriyoruz. Aşıyı da 9 yaş altında eğer ilk defa yapacaksa 4 hafta arayla iki doz, diğer yıllarda ise tek doz, 9 yaşın üstündeyse tek doz aşı yeterli olur" diye konuştu.

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        "5 yaş altı çocuklarda hastalık daha ağır seyredebilir"

        Özellikle 5 yaş altı çocuklarda ve kronik hastalığı bulunan çocuklarda influenzanın daha ağır seyredebileceğini vurgulayan Çetiner, ayrıca şunları söyledi:

        "Polikliniğe gelen hastalarda hızlı antijen testi ve PCR yöntemiyle test sonucuna göre antiviral tedaviye başlıyoruz. Böylece gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmektedir. İmmün yetmezlik, astım, nörolojik hastalıklar, kronik kalp hastalıkları ve diğer kronik hastalıklar risk faktörü oluşturmakta ve şikayetlerin daha şiddetli olmasına neden olmaktadır. Daha çok 5 yaş altındaki çocuklarda daha ağır seyretmekle birlikte daha büyük çocuklarda asemptomatik seyredebilmektedir. Çocuğun yüksek ateş ve beslenememe gibi şikayetleri varsa bu tür durumlarda hastaları yatırarak tedavi etmekteyiz. Unutmamak gerekir ki gripten korunmanın en önemli yöntemi aşıdır."

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