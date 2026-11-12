'Meşe VIP' ambiyansıyla ilgi çekiyor

Samsun Canik Belediyesi Meşe Tesisleri'nin ‘Meşe VIP' bölümü, konuklarına zarif dekorasyonu özel lezzetleriyle hizmet sunmaya devam ediyor.

Canik Belediyesi'nin sosyal tesisleri arasında yer alan Canik Belediyesi Meşe Tesisleri, eklenen yeni bölümleriyle vatandaşlar ile yerli ve yabancı turist kafilelerinden yoğun ilgi görüyor. Yenileme çalışmalarının ardından Karadeniz Bölgesi'nin en gözde sosyal tesisleri arasına adını yazdıran Canik Belediyesi Meşe Tesisleri, restoran, kafe ve kahvaltı salonlarının yanı sıra ‘MEŞE VIP' bölümleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Etkinlikler ve özel gün organizasyonları için ilk tercih olan bölüm, zarafeti ve damaklarda tat bırakan lezzetleriyle konuklarını ağırlamayı sürdürüyor.

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Emekli vatandaşlara yüzde 30 indirim

Canik Belediyesi Meşe Tesisleri'nde emekli vatandaşlara yönelik uygulanan yüzde 30 indirim ise yüzleri güldürmeye devam ediyor. Canik Belediyesi Meşe Tesisleri'nin tüm bölümlerinde geçerli olan indirim uygulaması, emekli vatandaşların ve ailelerinin sosyal hayatına dokunuyor. Restoran, kafe, kahvaltı salonu kasalarında ve MEŞE VIP organizasyonlarında emekli kartını gösteren emekli vatandaşlara, kasada anında yüzde 30 indirim uygulanıyor.

Emekli vatandaşlara, belediyeye ait düğün salonlarında çocukları için gerçekleştirdiği kiralama işlemlerinde indirim sağladıklarını da belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, emekli vatandaşlara yönelik indirim uygulamalarını ve sosyal etkinlikleri sürdürdüklerini dile getirerek her yaştan vatandaşa ve öğrencilere hitap eden yeni sosyal tesisleri ilçeye kazandırmaya devam edeceklerini dile getirdi.