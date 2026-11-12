Kiracısını bıçaklayan ev sahibi tutuklandı

Olayın ardından İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan ev sahibi H.T., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.T., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Olay, İlkadım ilçesi Kadıfekale Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi H.T. (43) ile kiracısı Y.Ö. (31) arasında kira alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T., kiracısı Y.Ö.'yü kolundan bıçakladı. Ev sahibi H.T. de burnundan yaralandı. Bıçakla yaralanan kiracı olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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