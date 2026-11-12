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        Yasa dışı sorgu paneli operasyonunda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı sorgu paneli üzerinden vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirerek paylaştıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 14:45 Güncelleme:
        Yasa dışı sorgu paneli operasyonunda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı sorgu paneli üzerinden vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirerek paylaştıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçuna yönelik çalışma başlattı.

        Yürütülen çalışma kapsamında Samsun merkezli olmak üzere İzmir, Antalya, Şırnak ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda bilgisayar, cep telefonu ve çeşitli dijital materyallere el konuldu.

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        Yapılan incelemelerde şüphelilerin, yasa dışı sorgu paneli üzerinden vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirerek paylaştıkları tespit edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 6 şüpheli ise Bafra Adliyesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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