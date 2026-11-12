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        Samsun'da prematüre bebekler bir araya geldi

        Samsun'da dünyaya gelen 20 prematüre bebek zorlu yoğun bakım süreçlerinin ardından sağlıklarına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Samsun'da prematüre bebekler bir araya geldi

        Samsun'da dünyaya gelen 20 prematüre bebek zorlu yoğun bakım süreçlerinin ardından sağlıklarına kavuştu.

        Dünya Prematüre Günü dolayısıyla Samsun Şehir Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte, 580 gram ile 1 kilo 200 gram arasında değişen ağırlıklarda doğan prematüre bebekler ve aileleri bir araya geldi.

        Samsun Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Ferhan İren, burada yaptığı konuşmada, dünya genelinde her yıl 13 milyon prematüre bebeğin hayata geldiğini söyledi.

        Prematüre bebekleri sağlıkla hayata hazırlamanın yenidoğan yoğun bakım ekibinin en önemli görevi olduğuna işaret eden İren, "Yenidoğan yoğun bakımındaki teknolojik gelişmelerle 500-600 gram altındaki bebekleri bile hayatta tutabilmekteyiz. 'Parmak çocuk' olarak adlandırılan, yıllar önce hayatta kalamayan prematüreler artık yaşatılabilmektedir." dedi.

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        Çevresel faktörler, stresin artması, genetik hastalıklar ve kadın doğum hastalıkları gibi etkenlerin erken doğumun nedenleri arasında bulunduğunu​​​​​​​ anlatan İren, "Bu tür doğumlardaki bebekleri teknolojik gelişmelerle yaşama bağlamaya çalışıyoruz. 23 haftaya kadar, yani 500 gram olan bebeklerimizi de hayatta tutabilmekteyiz." ifadesini kullandı.

        Kızı Güneş'i 28 haftalıkken dünyaya getiren Esra Bayraktar ise bebeğinin 890 gram ağırlığında doğduğunu dile getirerek, "75 gün kadar kuvözde kaldı. 25 gün kadar da entübe oldu. Doktorlarımız, hemşirelerimiz çok ilgilendiler, Allah razı olsun hepsinden. Zorlu süreçlerden geçtik ama doktorlarımız, hemşirelerimiz destek oldu psikolojik anlamda. Anne sütü de verdik Güneş'e, hiç pes etmedik. Şimdi 2 yaşında, 11 kilo. Mucize bebekti, güneş gibi hayatımıza doğdu. Bu yüzden adını 'Güneş' koyduk." diye konuştu.

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        İkiz çocuk annesi Çağla Baçoğlu da bebeklerinin 30 haftalık dünyaya geldiğine dikkati çekerek, "İkizlerimden biri 1 kilo 65 gram, biri 1 kilo 465 gram doğdu. 50 gün kuvöz sürecimiz oldu. Ondan sonra taburcu edildik. Şu an 2 yaşındalar. İkisi de 11 kilo." dedi.

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