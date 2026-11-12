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        Bilek güreşinde dünya ikincisi Merve Keskin ödüllendirildi

        Hindistan'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Merve Keskin'i Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, altınla ödüllendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 15:40 Güncelleme:
        Bilek güreşinde dünya ikincisi Merve Keskin ödüllendirildi

        Hindistan'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Merve Keskin'i Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, altınla ödüllendirdi.

        Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 45 kilo sol kol kategorisinde gümüş madalya kazanan Merve Keskin, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

        Ziyarette Merve, İkiz'e şampiyona ve hazırlık süreci hakkında bilgi verdi.

        İkiz, başarısından dolayı Merve Keskin'i tebrik ederek, "Ulusal ve uluslararası arenalarda alınan başarılar bizleri gururlandırıyor. Her zaman gençlerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

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        Daha sonra İkiz, Merve Keskin'e altın hediye etti, sporcunun beden eğitimi öğretmeni ve antrenörü Murat Aktaş ile okul müdürü Mahmut Bektaş'a da plaket verdi.

        Ziyarete Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Havza Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Hakan Erhan ve Emin Korkmaz da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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