Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Bebekleri prematüre doğan 20 aile bir araya geldi

        Bebekleri prematüre doğan 20 aile bir araya geldi

        SAMSUN Şehir Hastanesi'nde Dünya Prematüre Günü kapsamında, hastanede erken doğumla dünyaya gelen 20 bebek ve ailelerinin katılımıyla kutlama programı düzenlendi. Programda, prematüre bebeklerin doğumdan sonraki tedavi süreçleri anlatılırken, aileler de yaşadıkları zorlukları paylaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Bebekleri prematüre doğan 20 aile bir araya geldi

        SAMSUN Şehir Hastanesi’nde Dünya Prematüre Günü kapsamında, hastanede erken doğumla dünyaya gelen 20 bebek ve ailelerinin katılımıyla kutlama programı düzenlendi. Programda, prematüre bebeklerin doğumdan sonraki tedavi süreçleri anlatılırken, aileler de yaşadıkları zorlukları paylaştı.

        Samsun Şehir Hastanesi Oditoryum servisinde Dünya Prematüre Günü kapsamında hastanede erken doğumla dünyaya gelen 20 bebek ve ailelerinin katılımıyla bir etkinlik düzenlendi. Hastalar ve sağlık ekibinin hazırladığı videoların izlendiği etkinlikte aileler bebeklerinin doğum ve tedavi süreçlerini anlattı. Program, pasta kesimiyle sona erdi. Programa Samsun Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mahmut Ulubay, Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Uzm. Dr. Ferhan İren, doktorlar, hemşireler, hasta yakınları ve çocuklar katıldı.

        REKLAM

        HER YIL 13 MİLYON BEBEK ERKEN DOĞUYOR

        Etkinlik sonrası konuşan Samsun Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Uzm. Dr. Ferhan İren, “Bugün Samsun Şehir Hastanemizde Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği olarak Prematüre gününü kutladık. Her yıl 13 milyon prematüre dünya genelinde hayata gelmektedir. Erken hayata gelen prematürelerimizi sağlıkla hayata hazırlamak, Yenidoğan Yoğun Bakım ekibinin en önemli görevidir. Hepimize kutlu olsun. Aileleri de anne ve babaları da sabırları ve verdikleri mücadele için kutluyorum. Yenidoğan yoğun bakımındaki teknolojik gelişmeler artık 500-600 gram 26 haftanın altındaki bebekleri bile hayatta tutmaya mücadelesini vermektedir. Parmak çocuk olarak adlandırılan yıllar önce hayatta kalamayan ‘Yeni Doğanlar’ artık yaşatılabilmektedir ve sağlıkla yaşama tutunmaktadırlar” dedi.

        REKLAM

        Teknolojik gelişmelerle 500 gram doğan bebekleri bile hayatta tutabildiklerini ifade eden İren, “Erken doğumun nedenleri çevresel faktörler, gebeler üzerinde yaşam kalitesi, stresin artması, genetik kadın doğum hastalıklarının gebeliği sonlandırmak zorunda bırakması, bu tip nedenlerle erken doğumlar artıyor gibi gözükmekte. Ancak teknolojik gelişmelerle onları yaşama bağlamaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. 23 hafta, 500 gram olan bebeklerimizi de hayatta tutabilmekteyiz” diye konuştu.

        ‘KIZIM ‘MUCİZE BEBEK’ OLARAK DÜNYAYA GELDİ’

        Kızının mucize bebek olarak dünyaya geldiğini belirten anne Esra Bayraktar (35), “Kızım Güneş, 28 hafta doğdu. 890 gram olarak dünyaya geldi. Çok zorlu bir süreçten geçti. 25 gün kadar kuvözde entübe olarak kaldı. Buradaki doktorlarımız ve hemşirelerimiz çok yardımcı oldular. 75 gün kadar yoğun bakımda kaldı. Şimdi de 2 yaşında ve 11 kilogram. Mucize bebek olarak dünyaya geldi” dedi.

        REKLAM

        ‘ÇOK ZORLU DÖNEMLER GEÇTİK’

        Doğumdan sonra zor dönemler yaşadıklarını ifade eden anne Duygu Yıldız Sarıoğlu (25) ise, “Bebeğim Aybars Mehmet Sarıoğlu, 28 hafta 6 günlük ve 1320 gram olarak dünyaya geldi. 69 günlük bir yoğun bakım sürecimiz oldu. 69 günün sonunda da 2,5 kilograma yakın olarak taburcu olduk. Şu anda da 5 kilogramız. O günler çok zordu. Süt getiriyoruz, veriyoruz ama bebeği göremiyoruz. 5 dakika görebiliyoruz. Enfeksiyon geçirmesin diye doktorlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Vücudu kabardığı zaman yağ sürüyorlar. Bebeklerimizle çok ilgilenmişler. Güzeldi ama çok zor dönemler geçirdik” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!

        Benzer Haberler

        Bilek güreşinde dünya ikincisi Merve Keskin ödüllendirildi
        Bilek güreşinde dünya ikincisi Merve Keskin ödüllendirildi
        Gramlarla başlayan yaşam mücadelesi mutlulukla taçlandı: Prematüre bebekler...
        Gramlarla başlayan yaşam mücadelesi mutlulukla taçlandı: Prematüre bebekler...
        Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı
        Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı
        Kiracısını bıçaklayan ev sahibi tutuklandı
        Kiracısını bıçaklayan ev sahibi tutuklandı
        Yasa dışı sorgu paneli operasyonunda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Yasa dışı sorgu paneli operasyonunda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Terme'de yol hizmeti için teşekkür buluşması Başkan Şenol Kul: "Hizmetin en...
        Terme'de yol hizmeti için teşekkür buluşması Başkan Şenol Kul: "Hizmetin en...