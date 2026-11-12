Samsun'da şarampole devrilip alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde şarampole devrilen otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde şarampole devrilen otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, B.A. idaresindeki 55 AJC 244 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazanın ardından araçta yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.
Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.
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