Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında 19 Mayıs ilçesi Erenköy mevkiinde meydana geldi. Ahmet D. (78) idaresindeki 34 TF 6529 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Şahin hayatını kaybederken, sürücü Ahmet D. ile Ayşe Ş. ve Feyzullah Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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