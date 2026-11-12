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        Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 19:30 Güncelleme:
        Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

        Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında 19 Mayıs ilçesi Erenköy mevkiinde meydana geldi. Ahmet D. (78) idaresindeki 34 TF 6529 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Şahin hayatını kaybederken, sürücü Ahmet D. ile Ayşe Ş. ve Feyzullah Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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