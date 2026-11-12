Başkan Gül, Otopark ve Meydan Projesi çalışmalarını inceledi

Projeye verdiği desteklerden dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a teşekkür eden Gül, çalışmaların tamamlanmasıyla ilçe merkezinde otopark alanının yanı sıra modern bir meydan ve yeni bir yaşam alanının oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Samsun Büyükşehir Belediyesince yapımı devam eden Otopark ve Meydan Projesi alanında incelemelerde bulundu.

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