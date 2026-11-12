Samsun'da 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri takip ve çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Samsun'da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

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