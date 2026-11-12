Tramvay durağında 3 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı

Olay, Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Tramvay Durağı'nda meydana geldi. K.D. (19), kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada H.A.’yı (16) sırtından, A.A.A.’yı (21) bacağından ve boynundan, A.A.’yı ise elinden bıçakladı. Yaralı 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan K.D., Gazi Polis Merkezine teslim edildi. Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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