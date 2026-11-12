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        Tramvay durağında 3 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvay durağında kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 18:19 Güncelleme:
        Tramvay durağında 3 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı

        Samsun’un İlkadım ilçesinde tramvay durağında kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Olay, Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Tramvay Durağı'nda meydana geldi. K.D. (19), kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada H.A.’yı (16) sırtından, A.A.A.’yı (21) bacağından ve boynundan, A.A.’yı ise elinden bıçakladı. Yaralı 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan K.D., Gazi Polis Merkezine teslim edildi. Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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