Samsun'da asansör montajı yaparken düşen kişi öldü
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde binanın dışına asansör montajı yaparken düşen kişi yaşamını yitirdi.
Giriş: 12.11.2026 - 18:41 Güncelleme:
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde binanın dışına asansör montajı yaparken düşen kişi yaşamını yitirdi.
Meşeli Mahallesi'nde bir binanın dışına asansör montajı yapan Ahmet Doğan (32), dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Doğan'ı Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırdı.
Doğan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ