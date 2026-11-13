'Grip sonrası geçmeyen öksürük zatürre belirtisi olabilir'

Grip sonrası öksürüğün artması, ateşin yeniden yükselmesi veya nefes darlığının başlamasının zatürre belirtisi olabileceğine dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Özellikle iyileşme başladıktan sonra şikâyetlerin yeniden ortaya çıkması veya şiddetlenmesi durumunda vakit kaybetmeden hekime başvurulmalı" dedi.

Halk arasında zatürre olarak bilinen pnömoni, akciğer dokusunu etkileyen ve bakteri ya da virüslerin neden olabildiği bir enfeksiyon olarak tanımlanıyor. Her yaşta görülebilen zatürre, özellikle ileri yaştaki kişilerde, kronik hastalığı bulunanlarda ve bağışıklık sistemi zayıflamış bireylerde daha ağır seyredebilir. Grip sırasında veya sonrasında gelişebilen zatürrede belirtilerin yakından takip edilmesi önem taşıyor.

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"Grip sonrası kötüleşen belirtilere dikkat"

Zatürrenin grip sırasında ya da sonrasında ortaya çıkabileceğini belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, ateş, titreme, öksürük, balgam, nefes darlığı ve nefes alırken artan göğüs ağrısının hastalığın belirtileri arasında yer aldığını söyledi. Özkaya, özellikle iyileşme sürecine girildikten sonra ateşin yeniden yükselmesi, öksürüğün şiddetlenmesi veya solunum şikâyetlerinin artması durumunda zatürre ihtimalinin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Tedavi hastanın durumuna göre planlanıyor"

Zatürre tedavisinin enfeksiyona neden olan etkene, hastalığın şiddetine ve kişinin genel sağlık durumuna göre belirlendiğini ifade eden Prof. Dr. Özkaya, ağır vakalarda hastane yatışı ve oksijen desteğinin gerekebileceğini belirtti. Şiddetli nefes darlığı, dudaklarda morarma veya bilinç değişikliği gibi belirtilerin acil tıbbi değerlendirme gerektirdiğini hatırlattı.

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"Risk grubundakiler aşılarını hekimleriyle değerlendirmeli"

Özellikle 65 yaş ve üzerindeki bireylerin ve kronik hastalığı bulunan kişilerin grip ve pnömokok aşılarının kendileri için uygunluğunu hekimleriyle değerlendirmelerini öneren Prof. Dr. Özkaya, el hijyenine dikkat edilmesinin ve kapalı ortamların düzenli havalandırılmasının önemine değindi. Özkaya, solunum yolu enfeksiyonu belirtileri bulunan kişilerin kalabalık kapalı alanlarda maske kullanmasının da enfeksiyonların yayılma riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini söyledi.