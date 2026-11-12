Samsun'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yaralılardan Mustafa Ş. (57), kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücü Ahmet D. ile araçta bulunan Mustafa Ş. (57), Ayşe Ş. (60) ve Feyzullah Ş. (26) sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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