Bafra Devlet Hastanesinde iki yeni sistem geliştirildi

Bafra Devlet Hastanesi teknik ekibi tarafından özgün yazılımla hastanede kullanılan iki yeni sistem geliştirildi.

Sağlık Bakanlığının yerli üretim AR-GE ile dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda hastanede görev yapan mühendis Çağrı Kuru ve teknik ekibi tarafından "Ventilatör Veri Aktarım Sistemi" ve "Tekerlekli Sandalye Tespit Sistemi" tasarlandı.

Ventilatör Veri Aktarım Sistemi sayesinde ventilatör cihazlarından elde edilen veriler hastane bilgi sistemlerine elektronik ortamda aktarılarak manuel veri girişinin azaltılması hedefleniyor.

Tekerlekli Sandalye Tespit Sistemi ise tekerlekli sandalyelerin hastane içindeki son konumlarının merkezi yazılım üzerinden izlenmesine olanak tanıyor.

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Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, kurum içi mühendislik çalışmalarının önemine dikkati çekerek, "Sağlık Bakanlığımızın AR-GE ve dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda hastanemizin kendi teknik imkanları ve mühendislik gücüyle geliştirilen bu sistemler, yenilikçi yaklaşımımızın somut bir göstergesidir. Sağlık hizmetlerinde kalite ve verimliliğe katkı sağlayacak bu çalışmalardan dolayı mühendis Çağrı Kuru ve teknik ekibini tebrik ediyor, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.