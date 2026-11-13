Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Uzmanlardan velilere ara tatil uyarısı: İşitme ve görme kontrollerini ihmal etmeyin

        Uzmanlardan velilere ara tatil uyarısı: İşitme ve görme kontrollerini ihmal etmeyin

        Dokuz günlük ara tatilin çocukların rutin sağlık kontrollerini yaptırmak için önemli bir fırsat olduğunu belirten uzmanlar, işitme, görme, büyüme ve gelişim kontrollerinin ihmal edilmemesi konusunda velileri uyardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Uzmanlardan velilere ara tatil uyarısı: İşitme ve görme kontrollerini ihmal etmeyin

        Dokuz günlük ara tatilin çocukların rutin sağlık kontrollerini yaptırmak için önemli bir fırsat olduğunu belirten uzmanlar, işitme, görme, büyüme ve gelişim kontrollerinin ihmal edilmemesi konusunda velileri uyardı.

        Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Muhlis Korur, velilere çocuklarının sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulundu. Korur, özellikle işitme, görme, büyüme ve gelişim süreçlerinin değerlendirilmesinin çocukların okul başarısı ve günlük yaşam kalitesi açısından önem taşıdığını ifade etti.

        "İşitme sorunları ders takibini zorlaştırabiliyor"

        Büyük Anadolu Samsun Hastanesi KBB Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, çocuklarda geniz eti ve bademcik büyümesi, sık tekrarlayan kulak enfeksiyonları, kulakta sıvı birikmesi ve burun tıkanıklığı gibi sorunların erken fark edilmesinin önemine dikkat çekti. Özellikle işitme problemlerinin çocukların dersleri takip etmesini ve öğretmenlerini anlamasını zorlaştırabileceğini belirten Tepe, gece horlama, ağız açık uyuma ve kalitesiz uykunun da dikkate alınması gereken belirtiler arasında yer aldığını kaydetti.

        REKLAM

        "Büyüme ve gelişim düzenli takip edilmeli"

        Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Gebeşoğlu ise çocukların boy ve kilo gelişimlerinin, büyüme eğrilerinin ve genel sağlık durumlarının düzenli olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Halsizlik, çabuk yorulma ve dikkat dağınıklığı gibi şikâyetlerin demir eksikliği ve kansızlıkla ilişkili olabileceğini belirten Gebeşoğlu, gerekli görülen durumlarda incelemelerin yapılabileceğini ifade etti. Gebeşoğlu ayrıca mevsim geçişlerinde artış gösterebilen alerjik hastalıkların da değerlendirilmesinin önemine işaret etti.

        REKLAM

        "Tahtayı görmekte zorlanıyorsa göz muayenesi yaptırılmalı"

        Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca da görme sorunlarının çocuklar tarafından her zaman fark edilemeyebildiğine dikkat çekti. Bulanık görme, miyop, şaşılık ve göz tembelliği gibi sorunların okul başarısını etkileyebileceğini belirten Karaca, tahtayı görmekte zorlanma, kitap okurken gözleri kısma ve baş ağrısı gibi belirtilerin göz muayenesini gerektirebileceğini söyledi.

        Uzmanlar, ara tatilin çocukların sağlık durumlarının değerlendirilmesi için fırsata çevrilmesi gerektiğini belirterek, düzenli kontrollerin çocukların hem fiziksel gelişimlerine hem de eğitim hayatlarına katkı sağlayacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Şef mutfağı sözlüğü
        Şef mutfağı sözlüğü
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediyesinden üreticilere nergis soğanı desteği
        Büyükşehir Belediyesinden üreticilere nergis soğanı desteği
        Kırsal mahalle çöküyor, evler yıkılıyor Toprak kabusu: Önce 12, şimdi 3 ev...
        Kırsal mahalle çöküyor, evler yıkılıyor Toprak kabusu: Önce 12, şimdi 3 ev...
        Aynı kalitedeki Türk balı 3 bin TL, Yeni Zelanda balı ise bin euro Ali Kork...
        Aynı kalitedeki Türk balı 3 bin TL, Yeni Zelanda balı ise bin euro Ali Kork...
        Bafra Devlet Hastanesinde iki yeni sistem geliştirildi
        Bafra Devlet Hastanesinde iki yeni sistem geliştirildi
        Samsun'da fuhuş operasyonu; 18 gözaltı
        Samsun'da fuhuş operasyonu; 18 gözaltı
        Bafra Devlet Hastanesinde iki yeni yerli teknoloji geliştirildi
        Bafra Devlet Hastanesinde iki yeni yerli teknoloji geliştirildi