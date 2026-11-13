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        Samsun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        ​​​​​​​Samsun'un Salıpazarı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Samsun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        ​​​​​​​Samsun'un Salıpazarı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, K.C.K. (21) yönetimindeki 55 ATE 73 plakalı kamyonet, Salıpazarı-Terme kara yolu Yavaşbey Mahallesi mevkisinde A.B. (66) idaresindeki 52 DL 174 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan araç sürücüleri sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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