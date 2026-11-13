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        Büyükşehir Belediyesinden üreticilere nergis soğanı desteği

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, nergis yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve alternatif tarımsal üretim alanlarının geliştirilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında üreticilere 100 bin nergis soğanı desteği sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden üreticilere nergis soğanı desteği

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, nergis yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve alternatif tarımsal üretim alanlarının geliştirilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında üreticilere 100 bin nergis soğanı desteği sağladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla destek çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi hedefiyle Nergis Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi'ni hayata geçirdi.

        Proje kapsamında İlkadım ilçesinde üreticilere 10 dekar alanda 100 bin nergis soğanı desteği verildi.

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        Sağlanan destekle bölgede nergis üretiminin artırılması, tarımsal üretimde ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi ve üreticilerin alternatif gelir kaynaklarına kavuşması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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