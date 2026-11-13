Büyükşehir Belediyesinden üreticilere nergis soğanı desteği

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla destek çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, nergis yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve alternatif tarımsal üretim alanlarının geliştirilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında üreticilere 100 bin nergis soğanı desteği sağladı.

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