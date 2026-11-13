Büyükşehir Belediyesinden üreticilere nergis soğanı desteği
Samsun Büyükşehir Belediyesi, nergis yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve alternatif tarımsal üretim alanlarının geliştirilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında üreticilere 100 bin nergis soğanı desteği sağladı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, nergis yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve alternatif tarımsal üretim alanlarının geliştirilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında üreticilere 100 bin nergis soğanı desteği sağladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla destek çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi hedefiyle Nergis Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi'ni hayata geçirdi.
Proje kapsamında İlkadım ilçesinde üreticilere 10 dekar alanda 100 bin nergis soğanı desteği verildi.
Sağlanan destekle bölgede nergis üretiminin artırılması, tarımsal üretimde ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi ve üreticilerin alternatif gelir kaynaklarına kavuşması hedefleniyor.
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