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        Seyir halinde alev alan araç hurdaya döndü

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halindeyken trafik ışıklarında alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, araç hurdaya döndü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Seyir halinde alev alan araç hurdaya döndü

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halindeyken trafik ışıklarında alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, araç hurdaya döndü.

        SamsunOrdu karayolu Dörtyol mevkisinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Samsun istikametine seyir halindeki otomobilden dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü aracı ışıklarda durdurarak son anda dışarı çıktı. İhbar üzerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı olayda araç kullanılamaz hâle gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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