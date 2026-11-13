Seyir halinde alev alan araç hurdaya döndü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halindeyken trafik ışıklarında alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, araç hurdaya döndü.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halindeyken trafik ışıklarında alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, araç hurdaya döndü.
SamsunOrdu karayolu Dörtyol mevkisinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Samsun istikametine seyir halindeki otomobilden dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü aracı ışıklarda durdurarak son anda dışarı çıktı. İhbar üzerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı olayda araç kullanılamaz hâle gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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