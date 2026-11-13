Samsun'da 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Samsun'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 13.11.2026 - 11:23 Güncelleme:
Samsun'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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