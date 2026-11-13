Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'ndeki eğitimler için başvuru süreci başladı

Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde ara tatilde ücretsiz yapay zeka, doğa bilimleri, yazılım ve astronomi eğitim programı düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Canik Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatil döneminde çocukları ve gençleri teknoloji yolculuğunda buluşturuyor.

Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde bu ara tatil döneminde de gerçekleştirilecek eğitim programında öğrenciler, 10 farklı atölye ve keşif alanında uygulamalı eğitimlere katılacak, deney ve gözlem etkinlikleri gerçekleştirecek.

Uzman isimlerin katılımıyla bilim söyleşileri de düzenlenecek ara tatil eğitim programında bilim ve teknoloji coşkusu paylaşılacak.

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Başvuru süreci başlayan Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Ara Tatil Eğitim Programı hakkında detaylı bilgiye Canik Belediyesinin resmi sosyal medya hesaplarından ve çözüm merkezinden ulaşılabilecek​​​​​​​.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ara tatil döneminde çocuklar ve gençler için hem eğitici hem de eğlenceli birçok farklı etkinlik hazırladıklarını belirtti.

Ara tatil eğitim programında bilim ve teknoloji eğitimlerinin yanı sıra veli-çocuk etkinliklerinin de yer alacağını aktaran Sandıkçı, şunları kaydetti:

"İlçemizde gelenek haline dönüştürdüğümüz programla bir kez daha çocuklarımızla, gençlerimizle ve velilerimizle ara tatil dönemini bilim, teknoloji ve yapay zekayla taçlandıracağız. Deney ve gözlem etkinlikleriyle öğrencilerimizin yeni tecrübeler kazanmalarına katkı sunacağız. Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde bilimin ve teknolojinin heyecanını paylaşmaya, Akıncı TİHA'nın gölgesinde buluşmaya devam ediyoruz."