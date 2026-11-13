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        Canik'te bilim ve teknoloji dolu tatil fırsatı

        Samsun Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde ara tatilde düzenlenecek ücretsiz yapay zekâ, doğa bilimleri, yazılım ve astronomi eğitim programı için başvuru süreci başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:51 Güncelleme:
        Canik'te bilim ve teknoloji dolu tatil fırsatı

        Samsun Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde ara tatilde düzenlenecek ücretsiz yapay zekâ, doğa bilimleri, yazılım ve astronomi eğitim programı için başvuru süreci başladı.

        Canik Belediyesi, 20262027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatil döneminde çocukları ve gençleri, teknoloji yolculuğunda buluşturuyor. Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde bu ara tatil döneminde de gerçekleştirilecek olan eğitim programında öğrenciler, 10 farklı atölye ve keşif alanında uygulamalı eğitimler, deney ve gözlem etkinlikleriyle bir araya gelecek. Uzman isimlerin katılımıyla bilim söyleşileri de düzenlenecek olan ara tatil eğitim programında, bilim ve teknoloji coşkusu paylaşılacak. Ara tatil döneminde çocuklar ve gençler için hem eğitici hem de eğlenceli birçok farklı etkinlik hazırladıklarına değinen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde çocuklarımız ve gençlerimiz için üretmeye devam ediyoruz" dedi.

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        Yetenekler keşfediliyor

        Ara tatil eğitim programında bilim ve teknoloji eğitimlerinin yanı sıra ‘veliçocuk’ etkinliklerinin de yer alacağını söyleyen Başkan Sandıkçı, "Canik'imizde bilim ve teknoloji seferberliğimizi sürdürüyoruz. Gençlerimizi eğitici ve eğlenceli etkinliklerle bir araya getiriyoruz. İlçemizde bir gelenek haline dönüştürdüğümüz programla bir kez daha çocuklarımızla, gençlerimizle ve velilerimizle ara tatil dönemini bilim, teknoloji ve yapay zekâyla taçlandıracağız. Deney ve gözlem etkinlikleriyle öğrencilerimizin yeni tecrübeler kazanmalarına katkı sunacağız. Belediyemiz Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde bilimin ve teknolojinin heyecanını paylaşmaya, Akıncı TİHA'nın gölgesinde buluşmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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        Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Ara Tatil Eğitim Programı hakkında detaylı bilgiyle, Canik Belediyesi resmi sosyal medya hesapları ve çözüm merkezi üzerinden ulaşabildiği bildirildi.

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