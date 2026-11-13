Samsunlu milli judocu İnci Göğer, Avrupa üçüncüsü oldu
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Judo Şampiyonası'nda mücadele eden Samsunlu milli sporcu İnci Göğer, 78 kilo kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Judo Şampiyonası’nda mücadele eden Samsunlu milli sporcu İnci Göğer, 78 kilo kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
Şampiyonada 78 kiloda tatamiye çıkan İnci Göğer, rakipleriyle yaptığı mücadelelerin ardından organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa üçüncüsü oldu.
Göğer’in başarısının, yıllardır süregelen emeği, kararlılığı ve mücadelesinin bir sonucu olduğu belirtildi.
Şampiyonada Türkiye’yi temsil eden İnci Göğer ve mücadele eden diğer milli sporcular tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.
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