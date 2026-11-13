Samsun'da lojistiğin geleceği gençlerle şekilleniyor: 30 genç sertifikasını aldı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) liderliğinde, Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı kapsamında yürütülen BSBLOGINETKaradeniz Havzası Sürdürülebilir Lojistik ve İş Birliği Ağı Projesi çerçevesinde düzenlenen "Gençlere Yönelik Lojistik Kapasite Geliştirme Eğitimi" tamamlandı. Beş gün süren eğitime katılan 30 genç, sertifikalarını Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nun elinden aldı.

Samsun'un lojistik potansiyelini geliştirmek, Karadeniz Havzası'nda sürdürülebilir lojistik uygulamalarını yaygınlaştırmak ve bölgesel iş birliğini güçlendirmek amacıyla Samsun TSO tarafından yürütülen BSBLOGINET Projesi, gençlerin sektörel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Proje kapsamında düzenlenen Lojistik Kapasite Geliştirme Eğitimi, beş günlük programın ardından tamamlandı. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Uzmanı Oğuz Baş tarafından verilen eğitime 30 genç katıldı. Eğitimde lojistik sektörünün temel işleyişinden uluslararası taşımacılığa, dış ticaret, gümrük ve depo operasyonlarından lojistikte dijital dönüşüme kadar pek çok konu ele alındı. Yeşil lojistik, sürdürülebilirlik, yönetim becerileri, kurumsal iletişim ve veri güvenliği kültürünün de işlendiği programda teorik bilgiler vaka analizleri, grup çalışmaları ve uygulamalı örneklerle desteklendi.

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Murzioğlu: "Karadeniz Havzası önemli bir lojistik potansiyele sahip"

Eğitimin sertifika töreninde konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, lojistik sektörünün bölgesel kalkınma ve uluslararası ticaret açısından stratejik önemine dikkat çekerek, BSBLOGINET Projesi'nin Samsun ve Karadeniz Havzası'nın lojistik kapasitesinin geliştirilmesine önemli katkılar sunacağını söyledi. Karadeniz Havzası'nın stratejik konumu, limanları ve ticaret bağlantılarıyla önemli bir lojistik potansiyele sahip olduğunu belirten Murzioğlu, "Samsun da sahip olduğu liman, ulaşım altyapısı, lojistik merkezi, coğrafi konumu ve ticari birikimiyle bu potansiyelin önemli merkezlerinden biri. Bu avantajları daha etkin değerlendirmek ve uluslararası ticaretteki konumumuzu güçlendirmek için ortak çalışmalara ihtiyacımız var" dedi.

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"Bölgesel lojistik ekosistemi için ortak akıl"

BSBLOGINET Projesi'nin Karadeniz Havzası'nda lojistik alanındaki iş birliğini geliştirmeyi ve sürdürülebilir lojistik uygulamalarını desteklemeyi amaçladığını belirten Murzioğlu, "Projemiz kapsamında lojistik sektörünün mevcut durumunu ve gelişim fırsatlarını değerlendirmek amacıyla kamu kurumları, üniversiteler, meslek kuruluşları, liman işletmeleri ve sektör temsilcileriyle odak toplantılar gerçekleştirdik. Paydaşların görüş ve önerileri doğrultusunda Samsun ve Karadeniz Havzası'nın lojistik gelişimine yön verecek bir yol haritası hazırlanması için çalışmalar yürüttük. Hazırlanacak yol haritasının, Samsun ve Karadeniz Havzası lojistik ekosisteminin gelişimine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Hedefimiz, ortak akıl ve iş birliğiyle daha güçlü, entegre ve sürdürülebilir bir lojistik ekosistemi oluşturmak. Proje ortaklarımız Bulgaristan'daki Varna Ticaret ve Sanayi Odası ile Gürcistan'daki Acara Özerk Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası da kendi bölgelerinde benzer çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürüyor. Böylece Karadeniz Havzası genelinde bilgi ve deneyim paylaşımını, ortak çözümleri ve lojistik iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

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"Gençlerimiz lojistiğin geleceğinde söz sahibi olacak"

Lojistik sektörünün dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik ekseninde değiştiğini belirten Murzioğlu, nitelikli insan kaynağının önemine vurgu yaparak, "Lojistik artık yalnızca ürünlerin bir noktadan başka bir noktaya taşınmasından ibaret değil. Dijital teknolojiler, veri yönetimi, sürdürülebilirlik, yeşil lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörün geleceğini şekillendiriyor. Bu dönüşüme uyum sağlayabilecek, donanımlı ve yeniliklere açık gençlere ihtiyacımız var. BSBLOGINET Projemiz kapsamında düzenlediğimiz bu eğitimle gençlerimizin mesleki yetkinliklerini artırmayı ve lojistik sektörünün sunduğu kariyer fırsatlarını daha yakından tanımalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Gençlerimizin edindikleri bilgi ve deneyimlerin hem kariyerlerine hem de Samsun'un lojistik potansiyeline katkı sunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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30 gence sertifika verildi

Konuşmanın ardından beş günlük eğitim programını tamamlayan 30 gence sertifikaları, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu tarafından takdim edildi. BSBLOGINET Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimle gençlerin lojistik sektöründeki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, sektörel farkındalıklarının artırılması ve Samsun'un lojistik potansiyelini destekleyecek nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.