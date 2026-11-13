'30 Ağustos Spor Tesisi Projesi'nde çalışmalar sürüyor

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 30 Ağustos Spor Tesisi Projesi ile her yaştan vatandaşın, sportif faaliyetlere katılımının destekleneceğini söyledi.

İlkadım’da spora ve sporcuya desteğini esirgemeyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, spor alanında verdiği bir sözleri yerine getirmeye devam ediyor. Başkan İhsan Kurnaz, Kadifekale Mahallesi’ndeki 30 Ağustos Parkı’nın bulunduğu alanda başlatılan 30 Ağustos Spor Tesisi Projesi’nin yapım çalışmalarını, Kadifekale Mahalle Muhtarı Güven Akan ile birlikte yerinde inceledi. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak, mahalle sakinlerinin kullanımına açılacağını söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "Çocuklarımız ve gençlerimizin keyifle ve güvenle vakit geçirecekleri spor alanları oluşturuyoruz" dedi.

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İlkadım’da vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıran, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha aktif, güvenli ve konforlu alanlarda vakit geçirmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda Kadifekale Mahallemizde, hemşehrilerimize 30 Ağustos Parkı’nın bulunduğu alanda modern bir spor tesisi hayata geçireceğimize yönelik söz vermiştik. İlkadım’a Değer Katan Belediyecilik’ anlayışıyla verdiğimiz bir sözü daha yerine getiriyoruz. Modern ve güvenli spor alanlarıyla her yaştan vatandaşımızın sportif faaliyetlere katılabileceği, sağlıklı yaşamı destekleyen yeni bir spor tesisini ilçemize kazandırıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerini desteklemek, çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmak amacıyla, 30 Ağustos Spor Tesisi projemizin yapım çalışmaları devam ediyor. Projemiz tamamlandığında Kadifekale Mahallesi, yalnızca bir modern bir spor tesisine değil yeni bir yaşam alanına da kavuşmuş olacak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenle ve gönül rahatlığıyla vakit geçirmelerine olanak sağlayacak, her yaştan vatandaşımızın da sportif faaliyetlere katılımını destekleyecek yeni projeleri de hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.