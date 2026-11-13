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        Terme'nin iklim değişikliğiyle mücadelesi COP31'de ele alındı

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da düzenlenen oturumda, iklim değişikliğinin yerel ölçekteki etkileri ve bu etkilerle mücadelede belediyelerin üstlenmesi gereken sorumluluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Terme'nin iklim değişikliğiyle mücadelesi COP31'de ele alındı

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da düzenlenen oturumda, iklim değişikliğinin yerel ölçekteki etkileri ve bu etkilerle mücadelede belediyelerin üstlenmesi gereken sorumluluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Terme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, COP31'de iklim değişikliğiyle mücadele, uyum politikaları ve sürdürülebilir kalkınma konuları ele alınıyor.

        Bu kapsamda Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Görev Gücü Pavilyonu'nda "Adil İklim Dönüşümü için Yerel Liderlik" başlıklı oturum düzenlendi.

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        Farklı ülkelerden belediye başkanları, yerel yönetim temsilcileri ve uluslararası katılımcıların yer aldığı oturumda konuşan Kul, iklim değişikliğinin şehirler üzerindeki etkilerine değinerek Terme'nin karşı karşıya olduğu çevresel riskleri ve bu risklere yönelik çalışmaları anlattı.

        Kul, "Bizim için iklim politikası artık yalnızca çevresel bir tercih değil, can ve mal güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal adalet meselesidir." ifadesini kullandı.

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        Galeri

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